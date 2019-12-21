Gaziantep'te 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Gaziantep'te devam eden uyuşturucu operasyonlarında 15 bin adet captagon hap ele geçirildi.
Gaziantep'te devam eden uyuşturucu operasyonlarında 15 bin adet captagon hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri, Güneykent Mahallesinde bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde hap olduğu bilgisi üzerine bahse konu adrese baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda 15 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs gerekli yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP