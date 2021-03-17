Gaziantep'te 148 litre kaçak içki ele geçirildi
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Gaziantep'te 148 litre kaçak içki ele geçirildi

17.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:24
Gaziantep'te 148 litre kaçak içki ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 148 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 148 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeditepe Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 148 litre kaçak içki ve 203 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Adreste bulunan ve gözaltına alınan E.İ.C'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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