Gaziantep'te 1479 kişiye 'maske' ve 'mesafe' cezası
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Gaziantep'te 1479 kişiye 'maske' ve 'mesafe' cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1479 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te 1479 kişiye 'maske' ve 'mesafe' cezası
15.09.2020 10:21 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:25

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1479 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1479 kişiye, 900'er lira idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket eden 22 kişi hakkında da işlem yapıldı.


Kaynak: DHA

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