Gaziantep'te 1478 kişiye 'koronavirüs' cezası
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1478 kişiye idari para cezası kesildi.
07.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:32
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1478 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1478 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi. Polislerin denetiminde ayrıca karantinada bulunması gerekirken, dışarı çıktığı belirlenen 5 kişiye de idari para cezası verildiği bildirildi.
Kaynak: DHA