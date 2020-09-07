Gaziantep'te 1478 kişiye 'koronavirüs' cezası GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1478 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1478 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1478 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi. Polislerin denetiminde ayrıca karantinada bulunması gerekirken, dışarı çıktığı belirlenen 5 kişiye de idari para cezası verildiği bildirildi.

Kaynak: DHA