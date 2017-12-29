Gaziantep'te 140 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir kamyonet kasasında 140 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonetin kasasında, "Curis" isimli dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, üzeri yol yapımında kullanılan mıcırla kaplanarak gizlendiği belirlenen 140 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Gümrük kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli, gözaltına alındı.