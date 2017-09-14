Gaziantep'te 14 Hırsızlık Şüphelisi Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine konuldu.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından kentte meydana gelen çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili, güvenlik kamerası kayıtları, tanık beyanları ve olay yeri inceleme sonuçlarının incelenmesi sonucu elde edilen delillerden de yola çıkılarak operasyon düzenlendi.



Ayrıca 5 işyerinden, 3 resmi kurumdan, 6 otodan hırsızlık olmak üzere toplam 14 adet faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Olaylarda şüpheli şahıslardan elde edilen malzemeler olayın mağdurlarına teslim edildi. Faili meçhul hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 13 şahıs ise operasyonla yakalandı. Bu şahıslardan 6 şüpheli şahıs çıkarılmış oldukları adli makamlar tarafından tutuklandı.



Araç içerisinden 30 bin TL ile kaçan şahıs da yakalandı



Geçtiğimiz günlerde bir bankadan yüklü miktarda para çektikten sonra aracına binerek oradan ayrılan bir şahsı takibe alarak şahsın aracını park edip ayrılmasını fırsat bilen üç şahıs araç içerisinde bırakılan 30 bin TL nakit parayı alıp kayıplara karışmıştı. Olay ile ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı operasyonda olaya karışan K.Ü isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP