Gaziantep'te 14 ev karantinaya alındı
Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 ev karantinaya alındı.
09.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:14
Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 ev karantinaya alındı.
Araban ilçesinde 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bu kişilerin temasta olduğu belirlenen 14 ev hakkında, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındı.
Kararın ardından, 14 eve giriş ve çıkış yasaklanarak bölgeye uyarıcı yazı asıldı.
Kaynak: AA