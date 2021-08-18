GAZİANTEP'TE 14 BİN YENİ KONUT YAPILACAK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE 14 BİN YENİ KONUT YAPILACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayanların ev sahibi olması amacıyla 14 bin yeni konut yapılacak.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayanların ev sahibi olması amacıyla 14 bin yeni konut yapılacak.

14 bin yeni konut yapımına yönelik projeye ilişkin düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekillerin Nejat Koçer, Derya Bakbak ile belediye Genel Sekreteri Sezer Cihan katıldı.

Toplantıda; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ve özel sektör iş birliğinde, kentin 3 ayrı noktasında konut yapılacağı açıklandı. Kentte çalışan işçi, memur ve emekli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması hedeflenen proje kapsamında, 15 Eylül'de ön talepler toplanmaya başlanacağı ve binaların 2 yılda bitirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

'KİRA VE KONUT SATIŞLARINDA FİYATLARI AŞAĞI ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Kentin 3 ayrı noktasına yapılacak konutlar ile kentteki kira ve konut şatışlarındaki fiyatları aşağı çekmeyi amaçladıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Arsa maliyetini aşağı çekecek ve bir yıllık zaman kaybını önleyecek bu projeyi iki yılda bitirme şartı arayacağız. Arsanın alınarak rant elde edilmesinin önüne geçilecek. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, ruhsatlı ve iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalır. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz dedi.

'GECEKONDULAŞMANIN İLERLEMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TEDBİRLER ALDIK'

Gecekondulaşmanın ilerlemesini önlemek için tedbirler aldıklarını belirten Fatma Şahin şunları söyledi

Bütün şehirlere bakıldığında 1950 yıllarında iç göç ve akabinde sanayi şehirleriyle başlayan göçten kaynaklı olarak hızlı kentleşme gibi temel sorunla karşı karşıya kaldık. Burada iki husus var. Bir tanesi kentsel dönüşümle mevcut yapıları önlemek. İkincisi de gecekondulaşmanın ilerlemesini önlemek, tedbir almak. Bununla alakalı imar master planından çıkan sonucun gereğini yapmak. Çünkü master planlarından çıkan sonuçları somutlaştırmak çok önemli. Master planında gördüğümüz şudur ki şehrimiz olağanüstü yoğun bir şehir. Bunun için yaptığımız çalışmalardan Kuzeyşehir, bizim dönemimizde hayata geçti. 50 bin kişinin yaşayacağı yeni yaşam alanını vatandaşın hizmetine soktuk.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklamalarının ardından Genel Sekreter Sezer Cihan proje ile ilgili sunum yaparak bilgi verdi.

GAZİANTEP'TE 14 BİN YENİ KONUT YAPILACAK
GAZİANTEP'TE 14 BİN YENİ KONUT YAPILACAK
GAZİANTEP'TE 14 BİN YENİ KONUT YAPILACAK
GAZİANTEP'TE 14 BİN YENİ KONUT YAPILACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GAZİANTEP'TE 14 BİN YENİ KONUT YAPILACAK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 16:21:45. #1.15#

title