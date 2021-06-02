GAZİANTEP'TE 139 OKULA AKIL VE ZEKA OYUNLARI SETİ DAĞITILDI
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GAZİANTEP'TE 139 OKULA AKIL VE ZEKA OYUNLARI SETİ DAĞITILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Şehitkamil Belediyesi, tarafından 139 ilkokula içerisinde 7 farklı oyun bulunan 278 'Akıl ve Zeka Oyunları Seti' dağıtıldı.

GAZİANTEP Şehitkamil Belediyesi, tarafından 139 ilkokula içerisinde 7 farklı oyun bulunan 278 'Akıl ve Zeka Oyunları Seti' dağıtıldı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Akıl ve Zeka Oyunları Seti' dağıtım törenine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şehitkamil Belediyesi'nin desteğiyle ilkokullarda oyun eksiklikleri giderilerek, öğrencilerin akıl ve zeka oyunlarına yönelmelerine teşvik etmek amacıyla oyun seti dağıtıldı.

FADILOĞLU: ÇOCUKLARI ŞİDDET İÇERİKLİ DİJİTAL OYUNLARDAN UZAKLAŞTIRILMALI

Dağıtım töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukları şiddet içerikli dijital oyunlardan uzaklaştırarak, sosyalleşmelerini sağlamak istediklerini belirterek "Bu günkü etkinliğimiz kapsamında dağıtılan her bir set içerisinde 7 farklı oyun var. 139 okulumuza 278 takım hediye edeceğiz. Amacımız çocuklarımızın akademik çalışmalarının yanında, sosyal etkinliklerini arttırmak. Son dönemde özellikle şiddet içeren dijital oyunlardan uzaklaştırarak, arkadaşlık ve kardeşlik hukuku içerisinde sosyalleşmelerini sağlamak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sevk ve idaresi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü vasıtasıyla belirli noktaya geldiğinde çocuklar arasında yapılan turnuvaları satrançtaki gibi bu akıl ve zeka oyunlarında uygulayarak daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise yapılan bu tür organizasyonların kendileri için çok mutluluk verici olduğunu ifade ederek, bu oyunların çocukların gelişimi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere Akıl ve Zeka Oyunları Seti dağıtımı gerçekleştirilerek, set içerisinde bulunan oyunlar oynandı.

GAZİANTEP'TE 139 OKULA AKIL VE ZEKA OYUNLARI SETİ DAĞITILDI
GAZİANTEP'TE 139 OKULA AKIL VE ZEKA OYUNLARI SETİ DAĞITILDI
GAZİANTEP'TE 139 OKULA AKIL VE ZEKA OYUNLARI SETİ DAĞITILDI
GAZİANTEP'TE 139 OKULA AKIL VE ZEKA OYUNLARI SETİ DAĞITILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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