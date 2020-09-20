Gaziantep'te 1358 kişiye 'koronavirüs' cezası GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1358 kişiye ceza kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1358 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yapılan denetimlerin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayarak koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1358 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine uymayan 7 kişi ile, tedbirlere aykırı davranan 2 iş yeri hakkında da idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA