Gaziantep'te 1358 kişiye 'koronavirüs' cezası
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Gaziantep'te 1358 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1358 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te 1358 kişiye 'koronavirüs' cezası
20.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 20.09.2020 11:37

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1358 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yapılan denetimlerin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayarak koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1358 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine uymayan 7 kişi ile, tedbirlere aykırı davranan 2 iş yeri hakkında da idari işlem yapıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

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