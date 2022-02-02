Gaziantep'te 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA, Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği E.B'yi durdurdu.

Uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit edilen E.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title