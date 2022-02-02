Gaziantep'te 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği E.B'yi durdurdu.
Uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit edilen E.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Fırat Özdemir - Güncel