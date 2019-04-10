Gaziantep'te, 13 Kilo Esrar Ele Geçti

GAZİATEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 13 kilo esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Güneş Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Baskında arama yapılan adreste 13 kilo esrar, 2 ruhsatsız tabanca, kurşunlar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan polis, ismini açıklamadığı bir kişiyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

Kaynak: DHA