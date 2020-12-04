Gaziantep'te 13 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te, hırsızlık zanlısı 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün günü Fevkani Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, soygunun 13 suç kaydı bulunan şaphelinin kimliğini belirledi. Yakalanan zanlı, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu