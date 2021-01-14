Gaziantep'te 13 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te 13 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

14.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:58
Gaziantep'te 13 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye bir grup düzensiz göçmenin geleceği bilgisine ulaştı.

Oğuzeli ilçesi Tüzel Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturan ekipler, durdurdukları midibüste 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarma ekipleri, yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen M.T.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, Suriye'ye geri gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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