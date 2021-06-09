Gaziantep'te 13,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Gaziantep'te 13,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te 13,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda TIR'ın gizli bölmelerinde 13,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda TIR'ın gizli bölmelerinde 13,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, plakasını tespit ettikleri uyuşturucu taşınan TIR'ı kent girişinde durdurdu. TIR'da arama yapan ekipler, gizli bölmelere yerleştirilmiş paketlerde 13,5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR'daki 2 kişiyi gözaltına aldı.İsmi açıklanmayan şüpheliler, sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş

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