Gaziantep'te 1290 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 1290 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri bir işyeri ve araçta yaptığı aramalarda 1290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

30.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:02
Gaziantep'te 1290 paket kaçak sigara ele geçirildi

'te ekipleri bir işyeri ve araçta yaptığı aramalarda 1290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesinde bulunan bir iş yeri ve araçta arama yapıldı. Operasyonda 1.290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi gözaltına alındı - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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