Gaziantep'te 126 litre kaçak içki ele geçirildi
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Gaziantep'te 126 litre kaçak içki ele geçirildi

04.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:10
Gaziantep'te 126 litre kaçak içki ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 126 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 126 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeditepe Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 126 litre kaçak içki, 75 cinsel içerikli hap ve 260 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adreste bulunan ve gözaltına alınan E.C'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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