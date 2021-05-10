Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor
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Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor

Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor
Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Valiliği tarafından, 'Süt Üreticilerine Vefa' projesi kapsamında, 17 günlük kapanma süresince sütlerini satamayan çiftçilere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla, çiftçiden satın alınan 120 ton süt, 10 ton peynir yapılarak vatandaşlara dağıtılmaya başladı.

GAZİANTEP Valiliği tarafından, 'Süt Üreticilerine Vefa' projesi kapsamında, 17 günlük kapanma süresince sütlerini satamayan çiftçilere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla, çiftçiden satın alınan 120 ton süt, 10 ton peynir yapılarak vatandaşlara dağıtılmaya başladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şehitkamil ve Şahinbey kaymakamlıkları, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım edilmesi ve 17 günlük tam kapanma süresince ürünlerini satamayıp ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan süt üreticilerine destek verilmesi için  'Süt Üreticilerine Vefa' projesi hayata geçirildi.'  

Proje kapsamında kentteki çiftçiler Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edilerek, özellikle ürünlerini satamamış olan çiftçilerden 120 ton süt satın alındı. Alınan sütlerden ilk etapta 10 ton Antep peyniri üretilerek belirlenen adreslere ekipler tarafından bırakıldı.Gaziantep Valisi Davut Gül, 2'şer kilo halinde hazırlanan peynirlerin özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandığını söyledi. Amaçlarının hem süt üreticilerini desteklemek hem de vatandaşlara yardım etmek olduğunu kaydeden Vali Gül, şöyle konuştu: "Salgın döneminden geçiyoruz. Restoranların yeme içme mekanlarının kapatılmasıyla birlikte süt üreticilerinin ürünlerinde arz fazlası oluştu. Mevsimsel etkiden dolayı havanın sıcak olması sebebiyle bu ürünlerin de tüketilmesi gerekiyor. Üretim fazlalığı sorununu ortadan kaldırmak için kaymakamlarımız, tarım müdürümüz, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanımız toplantı yaparak üreticilerimizin ellerindeki sütlerin işlenerek bir miktarının farklı yerlere pazarlanması geriye kalan kısmının da 65 yaş üstü büyüklerimize ve vatandaşlarımıza sosyal destek olarak dağıtılacak. 2 kilogram salamura haline getirilen peynirlerimiz koyun keçi sütlerinden yapıldı. İlk etapta 10 ton olarak alacağız ihtiyaca göre arza göre bu sayıyı yükseltebileceğiz."

Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor
Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor
Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor
Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor
Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor
Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor
Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor
Gaziantep'te 120 ton süt üreticiye destek için peynir yapılarak dağıtılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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