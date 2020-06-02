GAZİANTEP 'te 120 ton sahte deterjan ele geçirildi
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GAZİANTEP 'te 120 ton sahte deterjan ele geçirildi

Gaziantep'te 120 ton sahte deterjan ele geçirildiGAZİANTEP'te bir depoya düzenlenen baskında satışa hazır hale getirilmiş 120 ton sahte deterjan ele geçirildi.

02.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:12

Gaziantep'te 120 ton sahte deterjan ele geçirildi

GAZİANTEP'te bir depoya düzenlenen baskında satışa hazır hale getirilmiş 120 ton sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği'ne bağlı ekipler, Sanayi Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjanın bulunduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takiplerin ardından depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, depoda satışa hazır halde paketlenmiş toplam 120 ton sahte deterjan ele geçirildi. Ele geçirilen deterjanın piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu öğrenilirken, depodaki 1 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP 'te 120 ton sahte deterjan ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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