Gaziantep'te 120 ton sahte deterjan ele geçirildi
Gaziantep'teki bir depoya düzenlenen operasyonda 120 ton sahte deterjan ele geçirildi.
02.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:34
Gaziantep'teki bir depoya düzenlenen operasyonda 120 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sanayi Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjanın bulunduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından düzenlenen operasyonda, depoda satışa hazır halde paketlenmiş 120 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Sahte deterjana el konulurken, depodaki bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA