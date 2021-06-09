Gaziantep'te 120 dönüm buğday ekili alan yandı
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Gaziantep'te 120 dönüm buğday ekili alan yandı

Gaziantep'te 120 dönüm buğday ekili alan yandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 120 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 120 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kırsal Yolveren Mahallesi Tilki İni mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday tarlasında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 120 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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