Gaziantep'te 12 saatlik uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı Gaziantep'te 12 saatlik uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltıGAZİANTEP'te, 655 polisin katımlıyla, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen ve 12 saat süren operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 12 saatlik uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

GAZİANTEP'te, 655 polisin katımlıyla, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen ve 12 saat süren operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba, Mithatpaşa, Vatan, Münüfpaşa ve Beydilli Mahallelerinde tespit edilen uyuşturucu tacirlerinin adreslerine, eşzamanlı operasyon düzenledi. 655 polis, helikopter ve narkotik köpeklerin kullanıldığı operasyon, 12 saat sürdü. Operasyonda 36 ev, 78 umuma açık yer, 518 araç ve 2 bin 310 şüpheli üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 168 gram metamfetamin, 435 gram bonzai, 673 gram eroin, 1941 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi, 10 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA