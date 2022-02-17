Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı

AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda araştırma ve takip çalışmaları yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 12 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Haberler

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