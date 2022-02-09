Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında 5 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında 5 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 5 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 12 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title