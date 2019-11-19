Gaziantep'te 12 düzensiz göçmen yakalandı
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Gaziantep'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

19.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:44
Gaziantep'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

'te yasa dışı yollardan yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri kuzey turnikelerinde uygulama sırasında, durumundan şüphelendikleri iki aracı durdurdu.

Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 12 kişinin üst aramasında, sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerle ilgili başlatılan yasal sürecin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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