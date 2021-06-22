Gaziantep'te 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Gaziantep'te 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorse kısmında yapılan kontrollerde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorse kısmında yapılan kontrollerde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Şehitkamil ilçesinde bir tırı durdurdu. Durdurulan tırın dorse kısmında yapılan aramalarda 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekiplerin, tırın dorse kısmındaki kaçak akaryakıt bidonlarını tek tek açarak kontrol etmesi ise dikkat çekti. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan bir şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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