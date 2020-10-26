Gaziantep'te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi

26.10.2020 09:04 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:08
Gaziantep'te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir işyerinde 12 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bir işyerinde 12 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üçoklar mahallesinde bir işyerinde yapılan aramada 12 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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