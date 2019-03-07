Gaziantep'te 12 Bin 700 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te 12 Bin 700 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları operasyonda 12 bin 700 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 12 Bin 700 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları operasyonda 12 bin 700 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey İlçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, 12 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan 3 şahıs hakkında ise 5607 Sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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