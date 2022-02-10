Gaziantep'te 12 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 12 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 12 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 12 bin 530 sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 12 bin 530 sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, aramada 12 bin 530 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, Sigara, Güncel, Haberler

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