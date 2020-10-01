Gaziantep'te 1145 kişiye 'koronavirüs' cezası
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Gaziantep'te 1145 kişiye 'koronavirüs' cezası

01.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:57
Gaziantep'te 1145 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden bin 145 kişiye cezai işlem uygulandı.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden bin 145 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kentte yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan bin 145 kişi tespit edildi. Polis ekipleri, bu kişilere koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten 900'er lira idari para cezası uyguladı. Ekiplerin denetiminde ayrıca karantina hükümlerine uymadığı belirlenen bir kişi de 3 bin 150 lira ceza kesildikten sonra yurda yerleştirildi.Polislerin denetiminde kontrol edilen 139 iş yerinden biri hakkında da kurallara uymadığı için işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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