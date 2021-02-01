Gaziantep'te, 113 parça tarihi eser ele geçirildi
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Gaziantep'te, 113 parça tarihi eser ele geçirildi

01.02.2021 16:20 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:25
Gaziantep'te, 113 parça tarihi eser ele geçirildi

GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 113 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 113 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T. isimli kişinin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, M.T.'nin Arıl Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Arama yapılan evde; 49 gümüş sikke, 35 altın sikke, altın madalyon, bronzdan yapılmış şarap kadehi, melek figürlü heykel, şamdanlık, sürahi, meşale, ibrik, 20 çeşitli obje ile 2 taş kadın heykelinin de olduğu 113 parça eser ele geçirildi. Tarihi eserler el konularak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan M.T. ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Gaziantep'te, 113 parça tarihi eser ele geçirildi
Gaziantep'te, 113 parça tarihi eser ele geçirildi
Gaziantep'te, 113 parça tarihi eser ele geçirildi
Gaziantep'te, 113 parça tarihi eser ele geçirildi
Gaziantep'te, 113 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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