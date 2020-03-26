Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi
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Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri bir araçta ve ikamette yaptığı aramada 112 şişe sahte alkol ve 50 litre dökme alkol ele geçirdi.

26.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:18
Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri bir araçta ve ikamette yaptığı aramada 112 şişe sahte alkol ve 50 litre dökme alkol ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalarda, Şahinbey ilçesi Sarıyer mahallesinde bulunan bir ikamet ve araçta yaptığı aramada 112 şişe sahte alkol ve 50 litre dökme alkol ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şahıslar hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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