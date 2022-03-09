Gaziantep'te 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araçta arama gerçekleştirdi.

Ekipler, araçta 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sentetik uyuşturucu, Gaziantep, Polis, Güncel, Haberler

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