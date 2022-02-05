Gaziantep'te 11 firari hükümlü yakalandı
AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gaziantep'te çeşitli suçlardan 8 yıl ila 3 ay arasında hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan 8 yıl ila 3 ay arasında hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 8 yıl ila 3 ay arasında hapis cezası bulunan 11 hükümlüyü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel