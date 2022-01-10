GAZİANTEP'TE 11 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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GAZİANTEP'TE 11 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep otoyolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden plakası öğrenilemeyen LPG yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada arkasından gelen 5 TIR ve 6 otomobil de bariyerlere çarparak savrulan TIR'a çarptı. Bazı araçlar çarpışmanın etkisiyle demir yığınına dönerken, kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Zincirleme kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'TE 11 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

GAZİANTEP'TE 11 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

GAZİANTEP'TE 11 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

GAZİANTEP'TE 11 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

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