Gaziantep'te 108 şişe kaçak alkol ele geçirildi
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Gaziantep'te 108 şişe kaçak alkol ele geçirildi

28.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:58
Gaziantep'te 108 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep'te 2 işyerine düzenlenen operasyonda 108 şişe kaçak alkol ve 21,5 litre dökme alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 işyerine düzenlenen operasyonda 108 şişe kaçak alkol ve 21,5 litre dökme alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, merkez Şahinbey ilçesinde 2 işyerine düzenlenen operasyonda, 108 şişe kaçak alkol ve 21,5 litre dökme alkol ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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