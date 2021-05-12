Gaziantep'te 106 bin 100 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde ve depoda yapılan aramada 106 bin 100 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde ve depoda yapılan aramada 106 bin 100 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek, kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, Şahinbey ilçesinde bir iş yeri ve bir depoda yaptıkları aramada, 106 bin 100 gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz