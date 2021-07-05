Gaziantep'te 101 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep-Adana otoyolu üzerindeki bir dinleme tesisinde yolcu otobüsünde 101 kaçak göçmen yakalandı.

Gaziantep-Adana otoyolu üzerindeki bir dinleme tesisinde yolcu otobüsünde 101 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şahıs tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep- Adana otoyolu üzerindeki bir dinleme tesisinde kaçak yabancı uyruklu şahıs taşıyan yolcu otobüsü tespit edildi. Durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrolde kimliksiz olarak ülkeye farklı tarihler de Van üzerinden yasadışı yollardan giriş yapan 101 Yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayla ilgili S.A. ve G.A. İsimli şüpheli şahıslar yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan S.A. isimli şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı