Gaziantep'te "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası
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Gaziantep'te "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası

15.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:04
Gaziantep'te

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında bir okul yapılacak.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında bir okul yapılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Pancarlı Mahallesi'nde yapılacak 32 derslikli ortaokul için imzalar atıldı.

İmza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasının şehrin tüm dinamikleriyle yürütüldüğünü belirtti.

Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürünün çok yüksek olan bir şehir olduğuna dikkati çeken Gül, eğitimle ilgili sıkıntılar olduğunu, yapılan derslik sayısına rağmen hala ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Projeyi ildeki bütün dinamiklerle birlikte yürüttüklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyelerimizle, kaymakam arkadaşlarımızla, hayırseverlerimizle, milletvekillerimizle, Gaziantep'in bir şekilde suyunu içen, havasını soluyan herkesle bu projeyi yürütüyoruz. Şimdiye kadar da hamdolsun çok iyi neticeler aldık. İnşallah birlikte birkaç ay içerisinde 100'e tamamlayıp Gaziantep'in eğitim sorununu büyük ölçüde çözmüş oluruz. Ben Canan Tekstil ve Özyaşar ailesine hem okul yaptıkları için hem de rahmetli babalarını unutmadıkları ve hayırlı evlatlar oldukları için teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ailenin şehre güzel hizmetlerinin yanı sıra sanayici olarak da örnek olduğunu ifade etti.

Gaziantepli hayırseverlere şehre verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Şahin, "Ben bu şehrin bir evladı olarak aileye çok teşekkür ediyorum. Bugün atılan bu imzayla çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim hayatı, geleceği daha da aydınlanacak. Birlikte başaracağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler Fazıl ve Tayfur Özyaşar ise hayra vesile olan herkese teşekkür ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Törene YİKOB Başkanı Alper Çiftçi, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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