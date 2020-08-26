Gaziantep'te 100. yılda 100 hayırsever kampanyası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te 100. yılda 100 hayırsever kampanyası

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan 100. yılda 100 hayırsever kampanyası kapsamında 3 okul daha yapılacak.

Gaziantep'te 100. yılda 100 hayırsever kampanyası
26.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:40

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan 100. yılda 100 hayırsever kampanyası kapsamında 3 okul daha yapılacak.

Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, hayırseverler tarafından aynı anda 96 derslikli üç okul protokolü yapmanın Gaziantep'in dışında çok az şehirde olabileceğini ifade etti.

Ailelerin verdiği desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Eski TEDAŞ'ın olduğu alanda 3 okula ihtiyacımız vardı. Bunlardan biri Zeki Mensucat, diğer ikisi Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılacak. Okulu baştan sona hayırseverlerimiz yapacak. Bu üç okulumuz tamamlandığında, o bölgede şu an ikili eğitim yapan ve sınıf mevcudu fazla olan dört tane okulumuz tekli eğitime geçmiş olacak. Allah hayırseverlerimizin sayılarını arttırsın."

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Erdemoğlu da Gaziantep'in eğitimle ilgili ihtiyaçlarına çam sakızı çoban armağanı destek vermek istediklerini belirterek hayra vesile olan Vali Gül'e teşekkür etti.

Zeki Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zorkirişçi ise gelecek nesillerin eğitimine katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların sonunda Hacıbaba Mahalles'inde inşa edilecek 3 okul için imza töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi Yaşam
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı Güncel
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına...
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dünya
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı 3. Sayfa
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun 3. Sayfa
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Kocaeli'de metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Hande Erçel Cüneyt Arkın Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Lionel Messi Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Bursa Giresun Yunanistan
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 100. yılda 100 hayırsever kampanyası - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 10:40:26. #1.14#
title