Gaziantep'te 100. yılda 100 hayırsever kampanyası Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan 100. yılda 100 hayırsever kampanyası kapsamında 3 okul daha yapılacak.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan 100. yılda 100 hayırsever kampanyası kapsamında 3 okul daha yapılacak.

Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, hayırseverler tarafından aynı anda 96 derslikli üç okul protokolü yapmanın Gaziantep'in dışında çok az şehirde olabileceğini ifade etti.

Ailelerin verdiği desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Eski TEDAŞ'ın olduğu alanda 3 okula ihtiyacımız vardı. Bunlardan biri Zeki Mensucat, diğer ikisi Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılacak. Okulu baştan sona hayırseverlerimiz yapacak. Bu üç okulumuz tamamlandığında, o bölgede şu an ikili eğitim yapan ve sınıf mevcudu fazla olan dört tane okulumuz tekli eğitime geçmiş olacak. Allah hayırseverlerimizin sayılarını arttırsın."

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Erdemoğlu da Gaziantep'in eğitimle ilgili ihtiyaçlarına çam sakızı çoban armağanı destek vermek istediklerini belirterek hayra vesile olan Vali Gül'e teşekkür etti.

Zeki Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zorkirişçi ise gelecek nesillerin eğitimine katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların sonunda Hacıbaba Mahalles'inde inşa edilecek 3 okul için imza töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA