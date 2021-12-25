GAZİANTEP'TE 100'ÜNCÜ YIL ETKİNLİĞİ

GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla SANKO Holding tarafından 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panorama Müzesi'nde 'Bir Asrın Hikayesi' programı düzenlendi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı büyük bir etkinlikle kutlandı. SANKO Holding'in desteğiyle Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe aralarında Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da bulunduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı.

'GAZİANTEP TARİHTE KAHRAMANLIK DESTANI YAZAN BİR ŞEHİR'

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada '25 Aralık gününün Gaziantep ve Türkiye kurtuluşu için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Gaziantep'in tarihte Şahinbey, Karayılan, Şehitkamil gibi kahramanlarla kurturuluş destanı yazdığını söyleyen Konukoğlu, "25 Aralık Gaziantepliler için büyük bir gün. Kahramanlarımızın yaptığı fedakarlıklar unutulmaz.Şehitkamil, Karayılan ve Antep Savunmasının isimsiz kahramanları büyük bir destan yazdılar. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Antep Savunmasında şehadete yürüyen şehitlerimiz ile vatan ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümünü kutluyorum? dedi.

Etkinliğin ilk bölümünde, moderatörlüğünü Pelin Çift'in yaptığı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Tarihçi, Yazar Saffet Emre Tonguç ile Sanat ve Tarih Yazarı Serda Büyükkoyuncu'nun katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.

'100 YIL ÖNCE ATALAMARIMIZIN BIRAKTIĞI GAZİANTEP BUGÜN DÜNYADA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR'

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Antep savunmasının açlığa, yokluğa ve yedi düvele karşı verilmiş bir mücadele olarak değerlendirdi.

100 yıl önce mücadele edilerek düşman işgalinden kurtarılan Gaziantep'in bugün ekonomisiyle dünyada adından söz ettiren şehirler sıralamasında yer aldığını söyleyen Konukoğlu, "Biz, 100 yıl önce bu şehri kurtarmak için mücadele edip canlarını feda eden ecdadımızın torunlarıyız. Antep Savunması yokluğa, açlığa ve yedi düvele karşı kazanılan bir destandır. Gaziantep'in bugüne kadar verdiği mücadele, azim ve kararlılığın temelinde atalarımızın çektiği yokluk ve verdiği mücadele var. Atalarımızın mücadele ruhu genlerimize işlemiş. Gaziantep yediden yetmişe aynı ruhu taşımaya devam ediyor. Biz bu ruhla ayakta duruyoruz" ifadelerinde bulundu.

Serda Büyükkoyuncu ise konuşmasında Gaziantep'in 11 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu anımsatarak, 'Anadolu topraklarında insan diğer bölgelerden önce gelişmeye başlamış ve ilk tarımla uğraşarak yerleşik düzene geçen coğrafya olmuştur. İlkler hep Anadolu topraklarında gerçekleşmiştir. Anadolu toprakları bu nedenle her zaman hedef olmuştur' ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ikinci bölümünde de Orkestra şefi ve Besteci Murat Cem Orhan yönetiminde sergilenen Gaziantep'in işgal altında verdiği mücadele müzikli bir anlatıyla sahnede sergilendi.