Gaziantep'te 100 kilogram eroin ele geçirildi Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, otoban girişinde uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği "Maximilion" ile yapılan aramada aracın bagaj ve arka koltuk bölümünde 200 paket halinde 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA