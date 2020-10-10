100 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
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100 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

10.10.2020 08:29 | Son Güncelleme: 10.10.2020 08:44

Gaziantep'te 100 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 100 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bir akaryakıt tırıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit etti.

Ekipler, yerini tespit ederek izlemeye başladıkları aracı doğu otoban girişinde durdurdu.

Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada, zulalanmış halde 100 kilo kubar, 550 gram toz esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

100 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
100 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
100 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
100 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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