Gaziantep'te 10 ve üzeri çalışanın bulunduğu işletmelere HES kodu zorunluluğu

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki 10 ve üzeri sayıda çalışanın bulunduğu iş yerleri için Hayat Eve Sığar (HES) kodu alma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki 10 ve üzeri sayıda çalışanın bulunduğu iş yerleri için Hayat Eve Sığar (HES) kodu alma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Gül, Kovid-19 vaka artışlarının durdurulması için "herkesin sosyal yaşantısını bir süre azaltması gerektiğini" vurguladı.

Gül, "Gaziantep'te 10 ve üzeri çalışanın olduğu iş yerlerinin HES kodu sorgulaması yapması zorunlu hale getirilmiştir. Toplu HES sorgulaması mümkün olup ayrıca zaman kaybı olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir