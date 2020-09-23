10 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 10 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 10 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobillerden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 10 otomobilden hırsızlık yaptığı ve bir de bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Benzer suçlardan 23 suç kaydı bulunan şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal