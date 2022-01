Gaziantep'te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünverdi, mesajında, olağanüstü koşullar karşısında basın mensuplarının hem mesleklerini icra ettiklerini hem de salgın sürecinde kamuoyunu aydınlatarak toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulunduklarını ifade etti.

Bu süreçte dijitalleşmenin hız kazandığına ve iletişim kanallarının geliştiğine işaret eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Yazılı ve görsel medyanın yanında internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişim artık çok farklı mecralardan gerçekleşebilmektedir. Bu noktada bilginin doğruluğu öne çıkmakta ve basın mensuplarımız gösterdikleri hassasiyetle toplumu doğru bilgiyle buluşturmaktadır. Demokrasimizin en önemli unsuru, toplumun aynası olan basınımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, tüm teknik imkan ve donanıma kavuşması ülkemizin her anlamda gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise gazetecilerin gününü kutladı.

Gazeteciliğin zor ve çok önemli bir meslek olduğunu, özverili çalışmaları nedeniyle basın mensuplarına teşekkür borçlu olduklarını belirten Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yerel ve ulusal alanda çalışan bütün basın mensuplarına yaptıkları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Her şartta görevleri peşinde koşan gazeteciler, her türlü yıpranma ile karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizde, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı yasa ile gazetecilerin sorunlarına, çözüm bulunmak istenmiştir. Bu yasanın önemini kamuoyuna mal etmek isteyen gazetecilerimiz, her 10 Ocak'ı 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlamaktadırlar. Gaziantep'te görev yapan gazeteci, basın mensubu arkadaşlarım şehrimizin sorunları ile yakından ilgilenip, sorunların çözümüne önemli katkılar vererek, bizlere yardımcı olan, bir çalışma anlayışı içindedirler. Kendilerine bu olumlu ve fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. "

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

