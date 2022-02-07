Gaziantep'te 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı - Haberler
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Gaziantep'te 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı

AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde definecilerin kazdığı ileri sürülen kuyuya düşen 2 tilki, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde definecilerin kazdığı ileri sürülen kuyuya düşen 2 tilki, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Taşlı Mahallesi'nde definecilerin kazdığı iddia edilen yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilkiyi fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Mahalleye yönlendirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, halatlarla indiği kuyudaki 2 tilkiyi halılara sararak yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi.

Ekipler, durumlarını kontrol ettiği tilkileri doğaya bıraktı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

112 Acil Çağrı, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Haber

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