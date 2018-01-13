Gaziantep'te 10 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda, 10 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban doğu gişelerindeki kontrol noktasında, durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Onix" yardımıyla yapılan aramada, otomobilin bagajına zulalanmış 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı.