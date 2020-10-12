Gaziantep'te 10 kilo bonzai yakalandı

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kadının valizinde yaptıkları aramada 10 kilo bonzai maddesi ele geçirdi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kadının valizinde yaptıkları aramada 10 kilo bonzai maddesi ele geçirdi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışma sonucunda Beylerbeyi Mahallesi Beykent Kavşağı civarında duran bir kadının şüpheli davranışlarda bulunması üzerine harekete geçti. Şüpheli kadının üzerini arayan polisler kadının valizinde yaptıkları aramada 10 kilo bonzai maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan kadın hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı