Gaziantep'te 10 kilo bonzai yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te 10 kilo bonzai yakalandı

12.10.2020 13:36 | Son Güncelleme: 12.10.2020 13:41
Gaziantep'te 10 kilo bonzai yakalandı

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kadının valizinde yaptıkları aramada 10 kilo bonzai maddesi ele geçirdi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kadının valizinde yaptıkları aramada 10 kilo bonzai maddesi ele geçirdi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışma sonucunda Beylerbeyi Mahallesi Beykent Kavşağı civarında duran bir kadının şüpheli davranışlarda bulunması üzerine harekete geçti. Şüpheli kadının üzerini arayan polisler kadının valizinde yaptıkları aramada 10 kilo bonzai maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan kadın hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Serdar Ortaç Yasemin Özilhan
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Caner Erkin Burak Yılmaz Mbaye Diagne
Daha Fazla Hatay Milli İzmir Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 10 kilo bonzai yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 13:43:27. #1.14#
title