Gaziantep'te 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Değirmiçem Mahallesi'ndeki bir araçta arama yaptı.

Aramada 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA